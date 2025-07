Le cinque serie tv da vedere nell’estate 2025

Sole, mare e. la serie tv preferita. Per l’ estate 2025 sono in arrivo su tutte le principali piattaforme streaming diverse produzioni internazionali per tutti i gusti. Si va infatti dal romance al fantasy, con alcuni tocchi di horror e action. Sono già disponibili su Paramount+ le prime due puntate di Dexter: Resurrection con Michael C. Hall ancora una volta nei panni dell’omonimo protagonista. Su Amazon Prime Video è già possibile iniziare invece la terza e ultima stagione de L’estate nei tuoi occhi, il cui episodio finale è previsto per metà settembre. In arrivo anche grandi serie su Apple Tv+, Disney+ e Netflix: su tutte, Mercoledì 2 con Jenna Ortega. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Le cinque serie tv da vedere nell’estate 2025

