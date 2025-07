Rifiuti in cantieri edili | denunciati due costruttori

Tempo di lettura: < 1 minuto I due amministratori di altrettante società edili del Casertano sono stati denunciati per violazioni della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e per i reati di deposito temporaneo e gestione illecita di rifiuti, dai carabinieri della Stazione di Lusciano al termine di controlli effettuati insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro e ai carabinieri forestali di Marcianise. I carabinieri hanno eseguito un controllo presso due cantieri edili situati nel territorio di Lusciano, scoprendovi all’interno cumuli di rifiuti speciali costituiti da guaine bituminose, materiali plastici, inerti da demolizione, laterizi, pannelli fotovoltaici in disuso e imballaggi contaminati da sostanze pericolose; il materiale rinvenuto è stato sequestrato, mentre i responsabili delle società costruttrici denunciati e raggiunti anche da sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 24mila euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rifiuti in cantieri edili: denunciati due costruttori

