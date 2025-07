Banda larga satellitare Fastweb e Telespazio si aggiudicano la gara in Lombardia

Le due società portano a casa entrambi i lotti. Battuta la cordata "competitor" guidata da FiberCop. Non è escluso l'uso della costellazione Starlink per effetto dell'accordo siglato da Telespazio con SpaceX per i servizi satcom.

