Radicali Italiani concerto alla Reggia di Caserta di Valery Gergiev | Inaccettabile sostiene Putin

Così Filippo Blengino, segretario di Radicali Italiani, e Bruno Gambardella, presidente del Comitato nazionale di Radicali Italiani, in merito alla partecipazione del direttore d'orchestra Valery Gergiev, noto sostenitore di Vladimir Putin, a un concerto alla Reggia di Caserta. "Non siamo e non saremo mai censori: ogni espressione artistica, ogni opinione, anche la più scandalosa, la più irricevibile, ha diritto di esistere.

Cannabis, Radicali Italiani: “Arrestato il nostro segretario” - (Adnkronos) – Il segretario dei Radicali Italiani Filippo Blengino "è stato arrestato oggi, giovedì 22 maggio, e condotto in questura, dopo essersi autodenunciato per aver aperto un negozio di cannabis light nella nostra sede".

Cannabis, arrestato il segretario dei Radicali Italiani Blengino - AGI - "Questo pomeriggio il nostro Segretario Filippo Blengino, è stato arrestato e condotto in Questura dopo essersi autodenunciato per aver aperto un negozio di cannabis light nella nostra sede".

Aiea: centinaia di spari vicino alla centrale Zaporizhzhia, “inaccettabile”. Trump valuta nuovi fondi per l'Ucraina, domani o martedì vedrà il segretario Nato Mark Rutte. Kiev: almeno 14 civili uccisi tra ieri e oggi negli attacchi russi. Tutti gli aggiornamenti Vai su Facebook

Blitz dei Radicali al comizio di Salvini, Hallissey spintonato via: In Lega candidati impresentabili; Ambasciata russa in Italia lancia accuse ridicole; Una contromanifestazione in piazza in occasione della conferenza filorussa.

Ucraina: Boni (Radicali), solidarietà contro minaccia Putin - Ucraina: Boni (Radicali), solidarietà contro minaccia Putin Inconcepibili le continue onorificenze di Di Maio a Putin TORINO , 03 febbraio 2022, 16:19 ... Secondo ansa.it

Ucraina: Radicali, incriminare Putin all'Aja - Ultima ora - Ansa.it - Ucraina: Radicali, incriminare Putin all'Aja Dall'ex procuratrice Carla Del Ponte parole chiare e pesanti ROMA , 14 marzo 2022, 15:32 ... Da ansa.it