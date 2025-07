Avellino visite mediche per Besaggio | raggiungerà il gruppo a Rivisondoli

Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue il lavoro dell’ Avellino sul mercato per consegnare a mister Raffaele Biancolino una squadra giovane, ambiziosa e competitiva. Il nuovo tassello arriva a centrocampo e si chiama Michele Besaggio, classe 2002, oggi protagonista delle visite mediche a Villa Stuart, preludio al suo approdo ufficiale in biancoverde. Il centrocampista, svincolato dopo il fallimento del Brescia, è atteso nelle prossime ore a Rivisondoli, dove raggiungerĂ il gruppo impegnato nel ritiro precampionato. Giocatore moderno, capace di ricoprire piĂą ruoli nella zona centrale del campo, Besaggio unisce qualitĂ tecnica, visione di gioco, forza fisica e velocitĂ . 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino, visite mediche per Besaggio: raggiungerĂ il gruppo a Rivisondoli

AVELLINO SU BESAGGIO, RUSSO HA RINNOVATO Ultime di mercato in casa biancoverde nel giorno della ripresa del lavoro. Il direttore sportivo Mario Aiello punta con decisione il centrocampista Michele Besaggio, classe 2002 svincolatosi dal Brescia.

