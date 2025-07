Classifica Censis università di Pavia sul podio tra i grandi atenei | top per medicina e chirurgia

Pavia, 17 luglio 2025 - L' Università di Pavia si conferma stabilmente sul podio tra i grandi atenei italiani nella classifica Censis 2025-26. La graduatoria stilata annualmente dall'Istituto di ricerca vede Pavia anche quest'anno al secondo posto tra le Università pubbliche che contano dai 20mila ai 40mila iscritti. Con un punteggio di 90,2 è la migliore in Lombardia e nel nord Italia. Pavia è prima in Italia tra i grandi atenei per l'internazionalizzazione e nelle prime posizioni per quanto riguarda i servizi e le strutture. La facoltà di medicina e chirurgia è ancora una volta la migliore del Paese.

In questa notizia si parla di: pavia - università - atenei - classifica

Università di Pavia: concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, 41° ciclo a.a. 2025/26 [Bando] - L’Università di Pavia ha indetto un concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del 41° ciclo, per l’anno accademico 2025/2026.

L’Università di Pavia ottiene la certificazione GreenDiSC per la sostenibilità digitale - Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa giunto in redazione da parte dell’Università di Pavia. La nota stampa riguarda la certificazione GreenDiSC per la sostenibilità digitale, ottenuta dal Laboratorio di Genomica Computazionale dell’Università di Pavia.

Università di Pavia, tra i dieci migliori atenei italiani e al secondo posto in Lombardia - Pavia, 2 giugno 2025 – L’Università di Pavia si conferma tra i primi 10 atenei italiani consolidando la sua collocazione globale rispetto agli anni passati e migliorando il suo punteggio complessivo.

QS World University Rankings: l'Università di Pavia guadagna posizioni nella classifica internazionale QS Top Universities, QS World University Rankings, QS Quacquarelli Symonds, OSA - Office for Sustainable Actions università di Pavia #QSWUR #unip Vai su Facebook

