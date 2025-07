Nuovo show di dexter risolve i problemi di new blood dopo tre anni

ritorno di dexter: resurrection e il suo impatto sulla serie. La nuova produzione Dexter: Resurrection segna un punto di svolta nella narrazione della celebre saga, riprendendo le vicende del protagonista Dexter Morgan interpretato da Michael C. Hall. Questa serie, uscita nel 2025, ha riaperto alcuni capitoli lasciati aperti nelle stagioni precedenti, correggendo anche alcune criticità riscontrate in Dexter: New Blood. La presenza di nuovi elementi comici e una maggiore leggerezza hanno contribuito a ridare smalto alla saga, rendendola più coinvolgente e meno cupa rispetto alle ultime produzioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuovo show di dexter risolve i problemi di new blood dopo tre anni

