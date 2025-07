Bilancio europeo Fitto difende la proposta di Bruxelles Ma piovono critiche Tridico M5S | Un disastro

“Venire in Europarlamento oggi è come andare negli Stati Uniti dopo Pearl Harbor. Ringrazio Fitto per il coraggio ”. Nelle parole dell’europarlamentare bulgaro del Partito Popolare europeo Andrey Novakov c’è il senso del clima che si è respirato quando il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea con deleghe alla Coesione e alle Riforme, Raffaele Fitto, ha preso la parola per illustrare alla Commissione per lo sviluppo regionale (Regi) dell’Europarlamento le proposte di Bruxelles sulla politica di coesione 2028-2034. Una bomba esplosa solo poche ore prima. Fitto ha subito sottolineato che arrivare alla proposta del Quadro finanziario pluriennale 2028-34 dell’Ue è stato “un esercizio molto impegnativo”, tanto che “ci abbiamo lavorato fino all’ultimo minuto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

