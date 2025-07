Chi era Geraldine Yadana Sanchez strangolata in strada dall'ex marito | era scappata in Italia per allontanarsi da lui

Geraldine Yadana Sanchez, 34 anni, è morta a poche centinaia di metri da casa a Macherio (Monza e Brianza), dove si era rifugiata per fuggire alle continue violenze dell'ex marito. L'uomo, arrivato in Italia 6 mesi fa, aveva però continuato a perseguitarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: geraldine - yadana - sanchez - marito

Chi era Geraldine Yadana Sanchez, strangolata in strada dall'ex marito: era in Italia per fuggire da lui; Monza, donna trovata morta vicino casa a Macherio: fermato l'ex; Femminicidio a Macherio, Geraldine Sanchez uccisa dall’ex marito arrivato dal Perù per perseguitarla.

Chi era Geraldine Yadana Sanchez, strangolata in strada dal marito: era scappata in Italia per fuggire da lui - Geraldine Yadana Sanchez, 34 anni, è morta a poche centinaia di metri da casa a Macherio (Monza e Brianza), dove si era rifugiata per fuggire alle continue ... Scrive fanpage.it

Tutto su: geraldine yadana sanchez - La vittima, Geraldine Yadana Sanchez, aveva 34 anni ed era fuggita dal Perù con i due figli per ricostruirsi una vita. Riporta affaritaliani.it