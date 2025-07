Viaggio nella Kenneth Ritchie Library di Wimbledon, con la più ricca collezione di tennis al mondo.

Wimbledon. La Kenneth Ritchie Library è la gemma nascosta dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, il club tennistico che dal 1877 organizza il torneo di Wimbledon. Fondata nel 1977 dallo storico e intellettuale Alan Little  – il cui nome è legato indissolubilmente alla storia di Wimbledon anche per aver creato il Compendium, la bibbia delle statistiche, dei record del del torneo, che mandava in sollucchero Rino Tommasi – è un luogo in cui tennis e letteratura si incontrano e si sovrappongono, e si respira in ogni dettaglio la storia gloriosa di quest’angolo verde di Londra che per quindici giorni all’anno, tra la fine di giugno e inizio luglio, diventa il centro del mondo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

