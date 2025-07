Rios Inter il brasiliano ad un passo dal vestire giallorosso! Trattativa in chiusura con il Palmeiras

Rios Inter, sempre più complicato l’approdo a Milano del giocatore brasiliano: la Roma vicinissima a chiudere l’accordo. Richard Rios Inter sembra essere una pista più complicata di quanto si fosse auspicato. Il centrocampista del Palmeiras, seguito con interesse dalla dirigenza nerazzurra nelle ultime settimane, sembra ormai destinato a vestire i colori della Roma. Come riportato da Football Italia e rilanciato anche da Alfredo Pedullà , il club giallorosso sarebbe ormai a un passo dalla chiusura definitiva dell’operazione. Secondo quanto emerso, la Roma avrebbe intensificato i contatti con il Palmeiras negli ultimi giorni, trovando un’intesa vicina alla conclusione e superando la concorrenza dell’ Inter, che non ha affondato il colpo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rios Inter, il brasiliano ad un passo dal vestire giallorosso! Trattativa in chiusura con il Palmeiras

In questa notizia si parla di: inter - rios - brasiliano - palmeiras

Calciomercato Inter, per il centrocampo c’è Richard Rios nel mirino: le ultime - di Redazione Calciomercato Inter, interesse per Richard Rios, centrocampista del Palmeiras: le ultime.

Rios è il nuovo nome per il centrocampo dell’Inter! Il profilo - Richard Rios si aggiunge alla rosa dei candidati vagliati dall’Inter per sostituire Hakan Calhanoglu, ovviamente nella premessa che il turco lasci in estate.

Calciomercato Inter LIVE: si pensa a Richard Rios per il centrocampo, retroscena su Frattesi, spunta la clausola per l’addio di Dumfries! - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

F. Romano - Inter e Roma hanno contattato il Palmeiras per il centrocampista Rios, 30 milioni la richiesta del club brasiliano. Guarro - Richard Rios piace concretamente all'Inter, è un nome per il centrocampo su cui realmente stanno ragionando. Eders Vai su Facebook

#Calciomercato: #Inter e #Roma hanno entrambe contattato il Palmeiras per Richard #Rios. 30 milioni di euro la richiesta del club brasiliano (@FabrizioRomano) #Transfers Vai su X

Rios, la Roma avvia i contatti ufficiali col Palmeiras. L’Inter si è defilata; Chi è Richard Rios, obiettivo dell'Inter: il ruolo, le polemiche extra campo, il sei vecchio a Otamendi; Roma, Rios sempre più vicino: Massara brucia Inter e Porto.

SI - Rios, il Palmeiras respinge il primo affondo del Benfica. La Roma è chiamata al rilancio - Il Palmeiras ha rifiutato l’offerta da 25 milioni più bonus che il Benfica ha presentato personalmente a San Paolo ieri per il centrocampista Richard Rios, accostato negli ultimi giorni anche all'Inte ... Secondo msn.com

Dal Brasile, la Roma accontenta il Palmeiras: 30 milioni per Richard Ríos - Secondo quanto riportato da CNN Brasil, la Roma avrebbe presentato al Palmeiras una nuova offerta da 30 milioni di euro complessivi per Richard Ríos, suddivisi tra una parte fissa e bonus legati al ra ... Lo riporta informazione.it