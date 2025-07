Ghost of Yotei il gioco prevede una modalità ispirata all' autore di Cowboy Bebop

Quando i giocatori metteranno le mani su Ghost of Yotei, potranno farlo utilizzando la modalit√† di gioco "Watanabe", che comprende una colonna sonora realizzata niente meno che dal creatore di Cowboy Bebop in persona. Il videogioco Ghost of Y?tei, seguito di Ghost of Tsushima, introduce la Watanabe Mode, ispirata a Samurai Champloo. A firmare la nuova colonna sonora √® Shinichiro Watanabe in persona, creatore anche del celebre Cowboy Bebop. Il gioco, in uscita il 2 ottobre su PlayStation 5, include anche modalit√† dedicate a Kurosawa e Takashi Miike, offrendo esperienze visive e sonore uniche per ogni tipo di giocatore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Ghost of Yotei, il gioco prevede una modalit√† ispirata all'autore di Cowboy Bebop

