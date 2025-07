Spalletti-Juve la notizia lascia senza parole tutta Napoli | avete saputo?

Suggestione Spalletti alla Juventus: un’ipotesi che fa discutere e che riapre ferite ancora aperte per i tifosi del Napoli. Luciano Spalletti non è stato un semplice allenatore a Napoli: il tecnico toscano ha segnato un’epoca, riportando il tricolore sotto l’ombra del Vesuvio, dopo 33 anni di attesa. Lo ha fatto con una squadra spettacolare, moderna, che ha dominato il campionato 20222023 non solo per la distanza di punti, ma per qualità di gioco, coesione di gruppo e una vera identità che rispecchiava i valori della città partenopea. Tra Napoli e Luciano Spalletti si è creato più di un semplice legame: un rapporto profondo, costruito su un traguardo storico, riscatto sportivo e restituendo un senso di appartenenza al popolo azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Spalletti-Juve, la notizia lascia senza parole tutta Napoli: avete saputo?

In questa notizia si parla di: napoli - spalletti - juve - notizia

Giordano: «Il Napoli di Conte ha perso tanto rispetto a quello che vinse lo scudetto con Spalletti» - Bruno Giordano, noto ex attaccante, è stato raggiunto dai microfoni di Tuttosport, che oggi ha pubblicato una sua lunga intervista sulle sue colonne cartacee di cui riportiamo alcuni estratti salienti.

Spalletti: "Nessuna città sa essere così felice e malinconica come Napoli. Con De Laurentiis non ci siamo più sentiti" - "A Napoli è andata bene, abbiamo visto festeggiare i bambini napoletani. Nessuna città sa essere così felice e così malinconica come Napoli.

Luciano Spalletti: “Ho chiuso con il passato, ma Napoli e i napoletani non lo saranno mai” - Spalletti nel suo libro parla anche del rapporto con la città e i suoi ex tifosi: "A Napoli ho scoperto che la gioia più bella è quella che sai dare agli altri" Continua a leggere

Torna l'appuntamento quotidiano di Oggi Sport Notizie sul mercato della Serie A, ma non solo #juventus #milan #inter #manchestercity #lazio #napoli #acmilan Vai su Facebook

Spalletti: «Il mio conflitto con il sultano De Laurentiis. Arrivò la Juve e ci sfrattò dall'hotel. La sera dello scudetto neanche una telefonata»; Spalletti non esclude il ritorno immediato in panchina: Juve alla finestra dopo la risposta sibillina; Italia, i convocati di Spalletti per la Nations League: ci sono tre Juve.

Spalletti di nuovo in Serie A: colpo di scena e sgarbo al Napoli - Luciano Spalletti in maniera inattesa può far ritorno in Serie A: colpo di scena e sgarbo al Napoli, le ultime ... Come scrive calcionow.it

GAZZETTA - Juventus, torna di moda l'ipotesi Spalletti: il motivo - Il tecnico di Certaldo è reduce da una avventura, non andata nel migliore dei modi, in Nazionale. Scrive msn.com