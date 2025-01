Ilfattoquotidiano.it - Almasri, una vittima del generale: “È un torturatore e stupratore, un criminale di guerra. Anche l’Italia ora responsabile dei suoi morti”

per me è un, un trafficante di esseri umani, undi, uno. Con tutti i crimini contro l’umanità che ha commesso per me è un incubo, da cui non mi sono più svegliati fin dal 2019. E questo sentimento è tornato dalla scorsa settimana”. Così David Yambio, uno dei rifugiati vittime del, a margine della conferenza delle opposizioni in cui sono stati ascoltati tre rifugiati vittime del, lui, Lam Magok e Mahamat Daou.Yambio, presidente di Refugees in Libya, ha detto che, dopo l’espulsione con volo di Stato di, “avverto un gran senso di tradimento e di paura, paura per coloro che sono ancora in Libia. Paura per le donne e i bambini che subiranno torture e stupri. Mapaura per i cittadini libici che ci hanno aiutato a formalizzare le accuse adpresso la Corte Penale Internazionale”.