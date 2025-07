Lookman Inter presentata un’offerta all’Atalanta con questa formula! La risposta dei bergamaschi

Lookman Inter messi sul piatto 40 milioni per il trasferimento d’attaccante, ma le richieste dell’Atalanta sono ancora lontane. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, l’ Inter ha avviato ufficialmente la trattativa con l’ Atalanta per l’acquisto dell’attaccante nigeriano Ademola Lookman. Il club nerazzurro ha recentemente presentato un’offerta di 40 milioni di euro, ma la distanza con le richieste della squadra bergamasca è ancora notevole. L’ Atalanta, infatti, chiede almeno 50 milioni per cedere il proprio attaccante, una cifra che rende difficile il raggiungimento di un accordo. A complicare ulteriormente la trattativa, inoltre, c’è la formula proposta dall’Inter: prestito con obbligo di riscatto. 🔗 Leggi su Internews24.com Š Internews24.com - Lookman Inter, presentata un’offerta all’Atalanta con questa formula! La risposta dei bergamaschi

In questa notizia si parla di: inter - atalanta - lookman - presentata

È morto Oliviero Garlini, l’ex bomber di Inter, Atalanta e Lazio aveva 68 anni: era malato da tempo - Lutto nel calcio italiano: si è spento a 68 anni Oliviero Garlini, ex centravanti che ha indossato le maglie di Inter, Atalanta, Lazio e Cesena.

Serie A, il Napoli vince e approfitta del passo falso dell’Inter per portarsi avanti. Colpaccio della Roma. Bene Juve, Milan e Fiorentina. Si ferma l’Atalanta - Il Napoli vince in casa contro il Torino per 2-0 e si porta in vetta alla classifica di Serie A. I partenopei approfittano della sconfitta dell'Inter in casa contro la Roma e si portano a +3 sui nerazzurri a 4 giornate dalla fine del Campionato.

Rissa tra tifosi di Atalanta e Inter a Bergamo, accoltellato a morte un 26enne - Un ragazzo di 26 anni è morto in una rissa scoppiata tra tifosi di Atalanta e Inter, poco dopo l`una di questa notte, in una via che porta allo.

Inter, l’offerta presentata all’Atalanta per Lookman è di 40 milioni di euro. Da Bergamo fanno muro ma da Milano si aspettano che adesso anche il nigeriano faccia la sua parte facendo pesare la vecchia promessa ricevuta dai Percassi, il quale un anno fa avre Vai su X

? L'ok per accelerare la pratica Lookman è arrivato direttamente da Oaktree, l'Inter presenterà un'offerta da 40 milioni. - Gazzetta dello Sport Vai su Facebook

Inter, presentata all’Atalanta l’offerta di 40 milioni per Lookman; Calciomercato in diretta. Lookman, offerta ufficiale dell’Inter. Si sblocca Osimhen al Galatasaray; ULTIM’ORA – Inter, presentata l’offerta per Lookman: le cifre e la risposta dell’Atalanta.

Inter, presentata all’Atalanta l’offerta di 40 milioni per Lookman - L’Inter ha presentato all’Atalanta l’offerta per Lookman: la situazione Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, l’Inter ha messo nel mirino l’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman. Riporta informazione.it

Lookman-Inter, Sky: “Atalanta non solo non convinta dalla cifra ma anche da…” - L'Inter ha presentato la prima offerta ufficiale all'Atalanta per Ademola Lookman: una proposta da 40 mln di euro ... Secondo fcinter1908.it