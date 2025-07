Lookman Inter presentata un’offerta da 40 milioni! L’Atalanta fa muro palla al giocatore nigeriano

Lookman Inter, offerta da 40 milioni del club meneghino presentata all’Atalanta. I bergamaschi fanno muro, ma il giocatore può essere decisivo. Come riportato da Pasquale Guarro sul suo profilo X, l’ Inter ha recentemente messo sul piatto 40 milioni di euro per l’attaccante nigeriano Ademola Lookman. Nonostante l’offerta sostanziosa, l’ Atalanta ha fatto muro, chiedendo almeno 50 milioni per cedere il calciatore. Tuttavia, il club nerazzurro si attende che ora Lookman faccia la sua parte, utilizzando la promessa ricevuta dal presidente Antonio Percassi. Un anno fa, infatti, il presidente dell’Atalanta avrebbe garantito al giocatore che in presenza di un’offerta da 40 milioni di euro avrebbe agevolato la sua partenza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, presentata un’offerta da 40 milioni! L’Atalanta fa muro, palla al giocatore nigeriano

