Carico e scarico e accesso libero in Ztl | da agosto in vigore le modifiche

LECCE – I nuovi orari previsti per l’accesso libero nei giorni feriali (da lunedì a sabato) nella zona a traffico limitato e per le operazioni di carico e scarico saranno in vigore dal primo giorno di agosto. Le modifiche sono state previste da una delibera di giunta del 10 luglio e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Infortuni, Cni: “Per sicurezza porti ridefinire layout aree di carico e scarico merci e catena di movimentazione” - (Adnkronos) – Investire nelle aree di carico e scarico merci per una maggiore sicurezza dei porti. E' questo il messaggio lanciato dal Consiglio nazionale degli ingegneri e della Fondazione del Cni, oggi in occasione della tredicesima giornata nazionale dell'ingegneria della sicurezza, attraverso lo studio 'Sicurezza come fattore competitivo: il caso dei porti italiani', a Salerno.

DL Infrastrutture, Fita Cna: “Soddisfazione per ok a emendamento su tempi di carico e scarico” - ROMA – Fita Cna esprime soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento sui tempi di carico e scarico da parte delle Commissioni Trasporti e Ambiente della Camera.

Ztl, nei feriali ingresso libero fino alle 20. Ridotte le finestre per carico e scarico - LECCE – Con la delibera approvata in giunta l’amministrazione comunale di Lecce ha avviato una sperimentazione di un anno che prevede non solo modifiche agli orari di carico e scarico delle merci, ma anche lo slittamento degli orari di ingresso nella Ztl e l’istituzione di una zona “rossa”.

Perugia, carico e scarico in centro: proposte Ztl merci, veicoli elettrici e poli esterni - Limitare l’accesso dei mezzi pesanti nel centro storico, promuovere l’uso di veicoli elettrici per le consegne, istituire una zona a traffico limitato per le merci e creare poli logistici este ... Da umbria24.it