EA Sports FC 25 rilascia una nuova Sfida Creazione Rosa dedicata a Skelly Alvero FUTTIES. Completando tutte le sfide riceverai la sua carta speciale 95. Questa SBC non è ripetibile e sarà disponibile per 7 giorni. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! SBC Skelly Alvero FUTTIES. 1 – 3-5-2 Minimo 1 giocatore TOTS o TOTW. Valutazione squadra minima: 84. Si completa così la guida dedicata a questo gruppo di obiettivi di EAFC 25 Ultimate Team For The Club Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series XS, Xbox One, PC e Nintendo Switch. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 25, SBC Skelly Alvero FUTTIES – Sfide e premi