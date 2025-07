Sandrino Aquilani compie 80 anni il sindaco di Vetralla | Esempio di dedizione e passione

Sandrino Aquilani, sindaco di Vetralla, compie 80 anni. Figura storica per il suo paese e per tutto il territorio viterbese, è primo cittadino per la quinta volta, dal 1990. Nato a Cura di Vetralla il 17 luglio 1945, lì continua a vivere e lavorare. La sua terra ha sempre rappresentato il fulcro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

