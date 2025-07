Protesta con cartelli al Consiglio Comunale di Milano opposizione chiede le dimissioni della giunta – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 17 luglio 2025 Dopo la richiesta di arresto per l'assessore all'urbanistica del comune di Milano Giancarlo Tancredi e l'apertura delle indagini a carico del sindaco di Milano Giuseppe Sala, si è svolto il consiglio comunale. In questa occasione i consiglieri dell'opposizione hanno chiesto le dimissioni della giunta con cartelli. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: milano - cartelli - consiglio - comunale

Guerra dei cartelli in Galleria a Milano, tra accuse e concorrenza sleale: la faida tra Marino e Papà Francesco - MILANO – Marino batte Papà Francesco 2 a 0. Nella disfida dei ristoranti all’ ombra della Galleria, è stato il locale di Riccardo Cozzoli ad aggiudicarsi pure il secondo round in Tribunale: i giudici hanno respinto il ricorso presentato dal vicino Paolo Bonomo e confermato la decisione di primo grado, intimando allo sconfitto di non reiterare i comportamenti che hanno portato all’accusa di concorrenza sleale; in caso contrario, verrà applicata una penale di mille euro per ogni violazione.

Milano è città Medaglia d'Oro della Resistenza, anche nei cartelli - In questi giorni, ai cartelli che segnalano l'inizio del centro abitato di Milano, i tecnici comunali ne stanno aggiungendo un altro: "Città Medaglia d'Oro della Resistenza".

Milano è tappezzata di cartelli contro Israele, la denuncia sui social: “Un invito all’odio e alla discriminazione” - Da questa mattina sono apparsi a Milano diversi cartelli con su scritto in inglese: "Gli israeliani non sono i benvenuti".

Proteste dei consiglieri comunali di Lega e Fratelli d'Italia e contestazioni da parte del pubblico in aula alla giunta e al sindaco Sala. È un Consiglio comunale teso quello che è iniziato alle 16:30 a Milano, dopo le notizie sull'indagine a carico del sindaco Sal Vai su X

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MOLFETTA “SALVA” IL SINDACO MINERVINI, RESPINTA LA MOZIONE DI SFIDUCIA PER IL PRIMO CITTADINO SOSPESO DALL’INCARICO – TENTATO... Vai su Facebook

Protesta con cartelli al Consiglio Comunale di Milano, opposizione chiede le dimissioni della giunta; Milano, tensione in consiglio comunale: sostenitori di destra espongono cartelli 'Dimissioni'; Protesta con cartelli al Consiglio Comunale di Milano, opposizione chiede le dimissioni della giunta.

Protesta con cartelli al Consiglio Comunale di Milano, opposizione chiede le dimissioni della giunta - Dopo la richiesta di arresto per l'assessore all'urbanistica del comune di Milano Giancarlo Tancredi e l'apertura delle indagini a carico del sindaco di Milano Giuseppe Sala, si è svolto il consiglio ... Segnala ilgiornale.it

Inchiesta urbanistica Milano, tensione in Consiglio comunale: cartelli contro Sala - La bagarre è scoppiata al termine dell’intervento del consigliere della Lega ... Si legge su msn.com