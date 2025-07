Ucraina Merz | Per Patriot a Kiev servono giorni forse settimane

Il cancelliere Friedrich Merz ha espresso fiducia che un accordo con gli Stati Uniti sulla fornitura di sistemi di difesa aerea Patriot all’ Ucraina possa essere raggiunto presto. I ministri della Difesa stanno attualmente negoziando i dettagli tecnici, ha dichiarato Merz durante la sua visita a Londra, sottolineando però che i sistemi “devono anche essere trasportati, devono essere installati. Non è questione di ore. È questione di giorni, forse settimane “. Ma i negoziati sono “molto concreti”. Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, non è riuscito a raggiungere un’intesa durante la sua visita a Washington di lunedì. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Merz: “Per Patriot a Kiev servono giorni, forse settimane”

Merz, trattiamo l'acquisto di Patriot Usa da girare a Kiev - Il governo federale tedesco intende acquistare dagli Stati Uniti sistemi di difesa aerea Patriot per metterli a disposizione dell' Ucraina: lo ha detto a Roma il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Merz: «Germania in trattativa con gli Usa per comprare Patriot da girare all’Ucraina» - La Germania intende acquistare dagli Stati Uniti sistemi di difesa aerea Patriot per metterli a disposizione dell’ Ucraina: lo ha detto a Roma il cancelliere tedesco Friedrich Merz, confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi.

