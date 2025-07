Decoro urbano | Cascina approva il piano degli impianti pubblicitari

Cascina (PI), 17 luglio 2025 – Il Comune di Cascina si dota finalmente di un piano degli impianti pubblicitari, dopo decenni di proliferazione disordinata di cartelloni, insegne e altri mezzi pubblicitari. Il piano nasce con l’obiettivo di disciplinare l’estetica urbana, proteggendo il decoro, il paesaggio e coordinandolo con le esigenze di pubblicità. “Si tratta di un elemento regolativo rilevante – spiega il sindaco Michelangelo Betti – per raggiungere un equilibrio tra le esigenze di promozione commerciale, l’informazione ai cittadini e il rispetto del territorio. Abbiamo raggiunto questo obiettivo quasi a fine mandato, a testimonianza della complessità della materia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Decoro urbano: Cascina approva il piano degli impianti pubblicitari

