MotoGp Bagnaia | Brno una delle piste più belle Il lavoro fatto sulla moto l' ha migliorata

Brno (Repubblica Ceca), 17 luglio 2025 – Riscatto e impazienza sono le parole d’ordine di Pecco Bagnaia a pochi giorni dal gran premio di Moto GP che si correrĂ a Brno. Il pilota torinese si presenta infatti al weekend in Repubblica Ceca – dove non è mai salito sul podio – dopo il dodicesimo posto nella sprint e il terzo posto del Sachsenring: “Aspetto il gran premio di Brno con grande impazienza perchĂ© penso che questa sia una delle piste piĂą belle che ci siano. Mi è sempre piaciuto correre su questa pista che è abbastanza simile al Mugello. Credo sia straordinaria e poi avrĂ l’asfalto nuovo e quindi sarĂ diversa, piĂą difficile sotto alcuni aspetti ma anche piĂą veloce. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, Bagnaia: "Brno una delle piste piĂą belle. Il lavoro fatto sulla moto l'ha migliorata"

In questa notizia si parla di: brno - bagnaia - piste - belle

MotoGP, Davide Tardozzi: “Abbiamo il dovere di riportare Bagnaia al vertice, per Brno sono fiducioso” - Davide Tardozzi (Team Manager della Ducati) si trova in condizione un po’ particolare, ovvero quella di dover gestire due piloti con un feeling sulla Rossa molto diverso rispetto.

MotoGP, i precedenti di Bagnaia a Brno. Per Pecco un podio e… una tibia fratturata - Nel fine settimana, la MotoGP tornerà a fare tappa in Cechia dopo cinque anni di assenza. L’autodromo di Brno ha rappresentato per anni un appuntamento fisso del Motomondiale, venendo però stralciato dal calendario dopo l’edizione 2020.

Bagnaia non le manda a dire: obiettivo chiaro per Brno - La Ducati continua a godersi il percorso di Marquez, ma occhio alle parole di Pecco Bagnaia: l’obiettivo per Brno è chiaro.

MotoGP 2025. GP della Repubblica Ceca a Brno. Pecco Bagnaia: Per la prima parte di stagione mi do 6; Bagnaia: “Finora mi do un 6. Bello avere di nuovo Martin in pista”; MotoGP, Bagnaia: “Dobbiamo lavorare di più perché vincere oggi è più complicato”.

MotoGp, Bagnaia: "Brno una delle piste più belle. Il lavoro fatto sulla moto l'ha migliorata" - In Repubblica Ceca ci sarà poi anche il ritorno in sella di Jorge Martin, fermo da mesi dopo la caduta in Qatar. Da sport.quotidiano.net

MotoGP, Bagnaia: "Brno is one of the best tracks. The work done on the bike has improved it." - Jorge Martin, who has been sidelined for months following his crash in Qatar, will also return to the Czech Republic. Scrive sport.quotidiano.net