Cavallari catturato a Lloret de Mar girava con documenti falsi | Latitanza da turista soldi spesi in ristoranti e negozi di souvenir

Lo hanno sorpreso questa mattina a Lloret de Mar, in Spagna, mentre usciva da un albergo. E' stato arrestato così Andrea Cavallari, 26 anni, uno dei responsabili della strage alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, evaso lo scorso 3 luglio a Bologna dopo aver discusso la sua tesi di laurea. Cavallari. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: cavallari - lloret - catturato - girava

Banda dello spray, fuga finita: Cavallari bloccato a Lloret de Mar con documenti e soldi falsi. Era scappato 2 settimane fa dopo la laurea a Bologna (senza sorveglianza) - Fuga finita a Lloret de Mar, dopo essere stato a Barcellona, con documenti e soldi falsi. Lì, dopo due settimane, è stato sorpreso Andrea Cavallari, uno dei componenti.

Cavallari arrestato a Lloret de Mar, girava con documenti falsi: «Latitanza da turista, soldi spesi in ristoranti e negozi di souvenir» - Lo hanno sorpreso a Lloret de Mar, in Spagna, mentre usciva da un albergo. E' stato arrestato così Andrea Cavallari, 26 anni, uno dei responsabili della strage di Corinaldo, evaso lo scorso 3 luglio dal carcere di Bologna.

Cavallari catturato a Lloret de Mar, girava con documenti falsi: «Latitanza da turista, soldi spesi in ristoranti e negozi di souvenir»; Cavallari arrestato a Lloret de Mar, girava con documenti falsi: «Latitanza da turista, soldi spesi in ristoranti e negozi di souvenir».

Andrea Cavallari e la fuga dal carcere: in Spagna via terra, catturato in albergo con centinaia di euro falsi - La fuga di Andrea Cavallari , il 26enne condannato per la strage di Corinaldo, è durata 14 giorni e si è conclusa a Lloret de Mar, sulla costa spagnola ... Secondo fanpage.it

“Cavallari tracciato dai pagamenti elettronici”: ecco come è stato catturato dopo evasione e fuga - I Carabinieri di Ancona sulla cattura del 26enne condannato per la strage di Corinaldo: “Faceva vita da turista, si era spostato varie volte e aveva una buona disponibilità economica”. Segnala msn.com