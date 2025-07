Israele bombarda la Siria con la scusa della difesa dei drusi ma l' obiettivo è destabilizzare al-Jolani e mantenere controllo su territori occupati

Dopo Palestina, Iran, Libano e Yemen, Israele bombarda Damasco ed altre zone della Siria: dietro la motivazione ufficiale si celano calcoli geopolitici piĂą ampi I fatti: bombardamenti nel cuore di Damasco Nei giorni 14-16 luglio 2025, Israele ha lanciato una serie di attacchi aerei senza prec. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele bombarda la Siria con la scusa della difesa dei drusi, ma l'obiettivo è destabilizzare al-Jolani e mantenere controllo su territori occupati

In questa notizia si parla di: israele - bombarda - siria - scusa

Israele bombarda il centro di Damasco - 7.00 L'esercito israeliano ha annunciato di aver bombardato la zona del palazzo presidenziale a Damasco, dopo aver minacciato il governo siriano di rappresaglie se non avesse protetto la minoranza drusa.

Israele bombarda l’ospedale Europeo di Gaza, l’appello di un medico a Fanpage: “Vi prego, fate qualcosa” - La disperata richiesta di aiuto di un medico dell'ospedale europeo di Gaza: "Adesso stanno riprendendo i bombardamenti, entrare e uscire dall’ospedale è molto difficile, i pazienti feriti stanno provando a scappare ma non hanno dove andare".

Israele bombarda Sanaa dopo lancio missile su Tel Aviv. L’annuncio di Trump: “Gli Houthi si sono arresi” - Israele ha bombardato l’aeroporto di Sanaa e altre infrastrutture in Yemen, colpendo obiettivi Houthi dopo il lancio di un missile verso Tel Aviv.

Israele ha bombardato la sede dello Stato Maggiore dell'esercito siriano che si trova sulla piazza principale della capitale Damasco. Il momento dell'attacco è stato ripreso dalle telecamere di una televisione che trasmetteva in diretta sull’altro lato della strada. Vai su Facebook

Siria, Israele bombarda il ministero della Difesa e il palazzo presidenziale a Damasco: le immagini…; Edizione del 17 luglio 2025; Israele bombarda Damasco e nella polveriera Siria gli scontri etnici.

Israele non ha attaccato la Siria solo per difendere i drusi: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” - Ma per capire bene cosa è successo, faremo meglio a non fidarci troppo di narrazione, per cui ... Segnala fanpage.it

Israele bombarda Damasco: cosa sta succedendo in Siria, le vere ragioni del raid - Un attacco che punta a ridisegnare gli equilibri regionali, mentre distoglie l’attenzione internazionale dai crimini di guerra a Gaza e sfida la linea americana sulla stabilità in Siria ... vanityfair.it scrive