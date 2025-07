Dieci anni di Bolle di Malto | il gusto dell' inclusione

Roma, 17 lug. (askanews) - Dal 25 agosto al 1° settembre Biella ospita la decima edizione del più importante evento italiano dedicato alla birra artigianale: "Bolle di Malto" un vero laboratorio di esperienze dove birra e cultura si fondono insieme. Quest'anno all'interno del festival il debutto del "Salone Italiano della Birra", nuovo format, che mette al centro il comparto brassicolo italiano e le sue eccellenze, con percorsi sviluppati in collaborazione con l'Agenda della Disabilità . Un'occasione unica per dare valore a una filiera, che in Italia, conta oltre 1.000 aziende. Abbiamo parlato con Marta Florio co-fondatrice di Bolle di Malto: "Bolle di Malto è un evento dedicato ai birrifici artigianali e a tutto quello che è il comparto artigianale del campo Brassicolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

