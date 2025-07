Tour de France tappa 13 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Hautacam, 17 luglio 2025 – Prima tappa pirenaica e primo assolo di Tadej Pogacar. Lo sloveno ha posto il sigillo sul Tour de France 2025 con una cavalcata solitaria partita ai meno 10 dal traguardo e con distacchi abissali per tutti. Vingegaard non ha tenuto il ritmo e ha accusato oltre due minuti, quasi braccato dalla rimonta del tedesco Lipowitz, ottima tappa per l’alfiere della Bora Red Bull, mentre è crollato Remco Evenepoel, in difficoltà già sulle prime rampe del Soulor e giunto al traguardo con un distacco di oltre tre minuti. La carovana si avvia verso la cronoscalata di Peyragudes con Pogacar in giallo con ben 3’31” di vantaggio sul danese Vingegaard, 4’45” su Evenepoel, 5’34” su Lipowitz e 5’40” sul francese Vauquelin. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour de France tappa 13: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

