Zero tasse per lo sviluppo Confcommercio Sicilia | Occasione storica per la nostra Isola

Confcommercio Sicilia accoglie con grande favore l’approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, del nuovo regime di fiscalitĂ di sviluppo per la Sicilia che consente all’Isola – prima regione in Italia – di applicare politiche fiscali attrattive per investitori stranieri, pensionati non. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: sicilia - sviluppo - confcommercio - isola

Negli ultimi tre anni il Pil della Sicilia è cresciuto del 3,5%, Schifani: "Avanti con sviluppo e investimenti" - Negli ultimi tre anni la Sicilia ha avuto una crescita del Pil pari al +3,5%, superiore rispetto al +2,8% del Mezzogiorno e al +2% dell’Italia.

Negli ultimi tre anni il Pil della Sicilia è cresciuto del 3,5%, Schifani: "Avanti con sviluppo e investimenti" - Negli ultimi tre anni la Sicilia ha avuto una crescita del Pil pari al +3,5%, superiore rispetto al +2,8% del Mezzogiorno e al +2% dell’Italia.

Schifani difende il ruolo delle Regioni: "La Sicilia modello di sviluppo grazie alle risorse europee" - Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, interviene nel dibattito sul futuro della politica di Coesione europea, esprimendo pieno sostegno alla linea del vice presidente esecutivo Raffaele Fitto e criticando la proposta della Commissione Ue che punta a centralizzare la gestione dei.

Export.regione.sicilia.it (@ExportSicilia) on X Vai su X

Zero tasse per lo sviluppo, Confcommercio Sicilia: Occasione storica per la nostra Isola; La Biblioteca della Legalità “Dodò Gabriele” di Confcommercio Crotone a sostegno de; Tutto pronto per i saldi, Confcommercio: 'Prevista una spesa media di circa 155 euro per famiglia'.

Zero tasse per lo sviluppo, Confcommercio Sicilia: “Occasione storica per la nostra isola” - Il presidente Manenti: "Ora è il momento di predisporre un piano concreto per attrarre investimenti" ... Secondo lasicilia.it

Zero tasse per lo sviluppo, Confcommercio Sicilia: “Occasione storica per la nostra isola, sfruttiamola al meglio” - Confcommercio Sicilia accoglie con grande favore l’approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, del nuovo regime di fiscalità di sviluppo per la Sicilia che consente all’Isola – prima regione in ... Da blogsicilia.it