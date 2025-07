Come corre l' Italia in Nations League | super Michieletto Ucraina ko al tie break

Lo schiacciatore grande protagonista con i suoi 20 punti: piegata la squadra rivelazione della manifestazione. Azzurri in campo sabato alle 20.30 contro la Slovenia, Final Eight a un passo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Come corre l'Italia in Nations League: super Michieletto, Ucraina ko al tie break

Volleyball Nations League, azzurri a Lubiana a caccia del pass per le finali! Sono 14 i pallavolisti convocati per la terza e ultima tappa della fase intercontinentale del circuito. In campo dal 16 luglio. Le Finals in Cina dal 30 luglio.

Nations League: l'Italia batte la Serbia 3-0 - Prosegue a suon di vittorie il percorso degli azzurri della pallavolo in Nations League. Da msn.com