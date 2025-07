Non è da escludere nessuna ipotesi sulla morte della sottufficiale, né quella di una eventuale malattia, né un possibile malore improvviso La comandante dei carabinieri forestale di Siena Laura Grillo è stata trovata morta in caserma in provincia di Siena, precisamente a Radda in Chianti. Lau. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Comandante dei carabinieri forestale di Siena Laura Grillo trovata morta in caserma, ipotesi suicidio, aveva 28 anni