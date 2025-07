Chi è Ragnacci il nuovo preparatore atletico che sarà nello staff di Tudor alla Juve | ha già lavorato col mister a Verona Tutti i dettagli

Chi è Ragnacci, il nuovo preparatore atletico che sarà nello staff di Tudor alla Juve: la sua carriera e i dettagli. Nel reparto atletico della Juventus si registra un’importante novità con l’arrivo di Riccardo Ragnacci. Il 48enne, con un’esperienza consolidata nel calcio professionistico, entra a far parte dello staff bianconero come preparatore atletico, con un focus anche sulla gestione degli infortuni. Ragnacci porta con sé una carriera ricca di esperienze in diversi club, che gli ha permesso di acquisire competenze di alto livello nel suo settore. La sua carriera è strettamente legata a Igor Tudor, allenatore della Juve, con cui ha già lavorato in passato al Verona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chi è Ragnacci, il nuovo preparatore atletico che sarà nello staff di Tudor alla Juve: ha già lavorato col mister a Verona. Tutti i dettagli

#Juventus, evoluzione staff di #Tudor: Michele Troiano (collaboratore tecnico); ?Riccardo Ragnacci (preparatore atletico); Rivisitata la squadra dei fisioterapisti; Valutazioni in corso su altre possibili figure da inserire. [@ilbianconerocom] Vai su X

