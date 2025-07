La serie animata creata da Robert Kirkman tornerà con una quinta stagione, già in produzione, e un nuovo doppiatore d'eccezione: Matthew Rhys. Prime Video ha confermato il rinnovo di Invincible per una quinta stagione, in vista della quarta, attesa per il 2026. La popolare serie animata per adulti, basata sull'omonimo fumetto di Robert Kirkman, continuerà quindi il suo percorso con nuovi episodi, rafforzando ulteriormente la sua posizione tra i prodotti più amati del catalogo. La notizia è stata accompagnata da un'altra importante novità : l'attore Matthew Rhys entrerà a far parte del cast vocale nei nuovi episodi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Invincible 5 è ufficiale: Prime Video rinnova la serie animata e annuncia un nuovo ingresso nel cast