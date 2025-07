voci da londra sul voto ai 16enni alle politiche del regno unito

Londra, 17 lug. (askanews) - Alcuni londinesi commentano l'annuncio del governo britannico di consentire ai 16enni di votare alle elezioni politiche, un cambiamento epocale che pone il Regno Unito tra i Paesi con l'età più bassa per votare nel mondo. "Penso sia fantastico, onestamente, penso che permetta anche ai più giovani di esprimere la propria opinione, perché veramente quando si vota, il voto li riguarda, perché stanno crescendo e quello è il loro governo. Credo che nelle scuole dovrebbero insegnarci di più su questo, perché se dovessi votare adesso, non saprei nulla in merito, non saprei come affrontare l'iter e, sì, credo che le scuole dovrebbero sicuramente insegnarci di più e allora più ragazzi saranno in grado di esprimere la propria opinione e votare per chi vogliono, sì", commenta ad Afp Lulu Campmanm, studentessa, 16 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

