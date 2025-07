Palazzo Marino è una polveriera. I cartelli con scritto “dimissioni”, gli scatoloni per un simbolico trasloco e il brusio di fondo — misto a fischi, buuu e urla di “vergogna” — raccontano una giornata che Milano non dimenticherĂ in fretta. Una giornata in cui il Consiglio comunale, riunitosi nel pomeriggio del 17 luglio, è diventato teatro di una crisi politica e istituzionale senza precedenti. La scena in aula: fischi, cartelli e scatoloni. Sono le 16:30 quando inizia la seduta. Nove assessori presenti, Tancredi no. Il nome che rimbalza piĂą forte nei corridoi della politica cittadina è proprio il suo: Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana, per cui la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Urbanistica a Milano, Tancredi a Sala: “Pronto a farmi da parte”