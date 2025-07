Temptation Island | cosa aspettarsi dalla terza puntata

Tutto è pronto per la terza esplosiva puntata di Temptation Island. Questa sera, giovedì 17 luglio, a partire dalle 21.20 su Canale 5, andrĂ in onda il terzo appuntamento con il viaggio nei sentimenti targato Fascino. Dopo i sorprendenti colpi di scena della scorsa puntata, in cui Sonia ha deciso di declinare l’invito al falò di confronto dell'ex fidanzato Alessio, il docu-reality è pronto a tenerci nuovamente compagnia. Sono sette le coppie che ­– non sposate e senza figli in comune – sono approdate sull’Isola delle “tentazioni” per mettere alla prova il loro amore. Alla conduzione, come sempre, Filippo Bisciglia, voce narrante delle vicende che vedono protagonisti di questa avventura i fidanzati e le fidanzate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Temptation Island: cosa aspettarsi dalla terza puntata

In questa notizia si parla di: puntata - temptation - island - terza

Temptation Island, la scoperta ore dopo la prima puntata: pazzesco. “Che situazione” - Il ritorno di Temptation Island sugli schermi italiani era uno degli appuntamenti più attesi dell’estate televisiva.

Quanto Inizia Temptation Island 2025? Data Prima Puntata, nuovo Format e Location - Amanti dei “falò” e delle “crisi di coppia”, preparatevi! Temptation Island sta per riaprire i battenti su Canale 5 per un’estate che si preannuncia… “infuocata”! Temptation Island: “ciak, si gira” in Calabria! Ecco quando torna l’estate “bollente” di Canale 5! Il “set” si accenderà tra fine maggio e inizio giugno, con le riprese della nuova…

Quanto Inizia Temptation Island 2025? Data Prima Puntata, nuovo Format e Location - Amanti dei “falò” e delle “crisi di coppia”, preparatevi! Temptation Island sta per riaprire i battenti su Canale 5 per un’estate che si preannuncia… “infuocata”! Temptation Island: “ciak, si gira” in Calabria! Ecco quando torna l’estate “bollente” di Canale 5! Il “set” si accenderà tra fine maggio e inizio giugno, con le riprese della nuova…

Questa sera non perdetevi la terza puntata di #TemptationIsland Intanto Filippo insieme a Mikado ci anticipa qualcosa! #mikado #adv https://wittytv.it/temptation-island/temptation-island-anticipazioni-esclusive-della-terza-puntata-3/… Vai su X

ATTENZIONE SPOILER: Cosa avrĂ visto Maria Concetta? Lo scopriremo questa sera nella terza imperdibile puntata di #TemptationIsland Vai su Facebook

Temptation Island 2025, oggi la terza puntata: le anticipazioni del 17 luglio; La terza puntata ci attende questa sera - Temptation Island Clip |; Temptation Island 2025: anticipazioni della terza puntata di stasera 17 luglio.

Temptation Island: cosa aspettarsi dalla terza puntata - Questa sera, giovedì 17 luglio, andrà in onda su Canale 5 la terza puntata del docu- Come scrive ilgiornale.it

Le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island, le coppie scricchiolano: Alessio e Sonia, Denise in lacrime, forse un falò a tre - Terzo appuntamento con Temptation Island, il reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che racconta la storia, gli avvenimenti, i sentimenti e il destino di sette coppie non sposate e ... Si legge su msn.com