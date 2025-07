Avviata campagna di sensibilizzazione per la donazione di sangue di cani e gatti

Pisa, 17 luglio 2025 – Il Servizio di Medicina Trasfusionale Veterinaria dell'Ospedale Didattico Veterinario "Mario Modenato" del Dipartimento di Scienze veterinarie dell'UniversitĂ di Pisa ha avviato una campagna di sensibilizzazione per invitare i proprietari di cani e gatti a portare i loro animali a donare il sangue. Lo staff dell'ospedale offre un vero e proprio checkup sanitario gratuito, indispensabile per includere il cane o il gatto fra i donatori e monitorarne nel tempo lo stato di salute, a tutela del donatore e del ricevente. Per gli animali sono previste visita clinica, esami del sangue completi, esami di urine e feci, test per le principali malattie infettive (ad esempio Leishmania, filaria, malattie trasmesse da zecche, FIVFeLV) e test per identificare il gruppo sanguigno.

