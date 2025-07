Anche i turisti cadono vittima della tecnica dell' abbraccio

Anche i turisti cadono vittima degli abbracci udinesi. A fare le spese dell'ultimo furto con destrezza è stata una donna tedesca in visita, classe 1953: si trovava ad Aprilia Marittima, frazione divisa tra i comuni di Latisana e Marano Lagunare, quando è stata avvicinata da una donna che. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: turisti - cadono - vittima - tecnica

Turisti tedeschi cadono durante un’escursione in Costiera Amalfitana: grave una donna, soccorsa con l’eliambulanza - Due turisti tedeschi sono stati soccorsi nella notte nella Valle delle Ferriere dopo un grave infortunio.

Catania, nave da crociera rompe gli ormeggi: 2 turisti cadono in mare, il molo è danneggiato - A Catania un viaggio da sogno ha rischiato di trasformarsi in un incubo. A causa del forte vento che in questo ore sta interessando la città una nave da crociera ferma al porto della città ha rotto gli ormeggi, allontanandosi improvvisamente dal molo.

Cadono quasi tutte le accuse nella sentenza del processo 'Angeli e Demoni', sul presunto sistema di affidi illeciti. Il caso Bibbiano si riduce, nella decisione dei giudici del tribunale collegiale di Reggio Emilia a tre condanne, con pena sospesa: due anni a Fe Vai su Facebook

Anche i turisti cadono vittima della "tecnica dell'abbraccio" - A farne le spese è una donna straniera classe 1953, avvicinata e abbracciata ad Aprilia Marittima: le sono stati sottratti la collana e un orologio Rolex. Lo riporta udinetoday.it

India, incidente funivia: cinque i turisti rimasti sospesi, 4 vittime ... - India, incidente in funivia: quattro vittime, cinque i turisti ancora sospesi Mondo. Da tg24.sky.it