Il trailer della stagione 5 di stranger things mostra un destino ancora peggiore per max

La quinta stagione di Stranger Things si avvicina, portando con sé un aumento dei rischi per i personaggi principali e l'intera città di Hawkins. La narrazione si concentra sulla minaccia crescente dell' Upside Down, che sta lentamente contaminando il mondo reale, con Vecna pronto a scatenare la sua furia contro gli eroi. Tra le figure più in evidenza, spicca il ritorno di Max Mayfield, il cui destino appare ancora più incerto e drammatico rispetto alle stagioni precedenti. max in pericolo nel castellano di stranger things 5. la situazione è estremamente difficile per max. Il finale della quarta stagione ha lasciato Max in uno stato critico: dopo essere stata vittima di Vecna, si trova in coma e sembra aver quasi perso la vita.

