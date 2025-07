La startup di Matilde Giglio apre il suo primo ospedale in India | Cureremo milioni di persone

Con un modello trasparente, sostenibile e scalabile, Even sta cambiando le regole del sistema sanitario indiano: “Nei prossimi tre anni, apriremo altre 25 strutture ospedaliere innovative”, racconta Giglio a Italian Tech. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La startup di Matilde Giglio apre il suo primo ospedale in India: “Cureremo milioni di persone”

In questa notizia si parla di: giglio - startup - matilde - apre

La startup di Matilde Giglio apre il suo primo ospedale in India: “Cureremo milioni di persone”; Il successo in India di Even, la startup di Matilde Giglio: 30 milioni per ridefinire il sistema sanitario; Matilde Giglio, l’italiana che rende la sanità accessibile a tutti gli indiani.

Matilde Giglio, l’italiana che rende la sanità accessibile a tutti ... - A Bangalore c’è una ragazza italiana che ha lanciato una startup che sta rivoluzionando il mondo della sanità. Segnala repubblica.it

Il successo in India di Even, la startup di Matilde Giglio: 30 milioni ... - Even Healthcare, la startup che democratizza i servizi sanitari in India, ha raccolto 30 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie A guidato da Khosla Ventures, con la ... Da repubblica.it