Mortal Kombat 2 si mostra nel primo e spettacolare trailer in italiano

Mortal Kombat 2 è realtà , e il primo trailer ufficiale in italiano promette uno spettacolo brutale, carico di adrenalina e sangue, in perfetto stile con la saga videoludica da cui è tratto. Il film, sequel diretto del reboot del 2021, debutterà al cinema il 23 ottobre 2025, distribuito da Warner Bros. Pictures. Nel trailer, dominato da una regia serrata e combattimenti ad alto impatto visivo, spicca la presenza di Johnny Cage, interpretato da Karl Urban, che si candida a essere il cuore narrativo di questo nuovo capitolo. L'attore, già noto al grande pubblico per ruoli carismatici, veste i panni di un action hero dimenticato, arruolato da Lord Raiden per difendere il Regno della Terra nella nuova ed epica edizione del Mortal Kombat.

