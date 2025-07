Addio a Baumgartner ultimo volo fatale

19.40 Il famoso base jumper e paracadutista Felix Baumgartner è morto in uno dei suoi voli super estremi e coraggiosissimi. Aveva 56 anni, era austriaco. Conosciuto in tutto il mondo per le sue imprese: stabilì tre record per il lancio dalla stratosfera,il primo atleta a infrangere il muro del suono. Baumgartner forse colto da malore,avrebbe perso il controllo del mezzo precipitando in una piscina a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. Nella caduta il velivolo ha urtato una ragazza:non è grave. Baumgartner nell'impatto era giĂ deceduto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: baumgartner - addio - volo - fatale

Addio al base jumper Felix Baumgartner, morto a 56 anni per malore improvviso, precipitato mentre in volo con parapendio a Fermo - Baumgartner era celebre a livello mondiale per le sue imprese estreme, in particolare per l’incredibile salto dalla stratosfera che compì nel 2012 con il progetto Red Bull Stratos Un tragico incidente ha coinvolto Felix Baumgartner, noto base jumper e paracadutista austriaco, che ha perso la

Addio a Felix Baumgartner, leggenda del volo. Gareggiò anche nei rally con una Subaru tra il 2005 e il 2016; Addio al base jumper e paracadutista Felix Baumgartner, colto da un malore durante un lancio.

Addio a Felix Baumgartner, leggenda del volo estremo: scomparso a 56 anni dopo un malore in parapendio - L’icona del base jumping e protagonista del salto dalla stratosfera ha perso la vita a Porto Sant’Elpidio: un malore improvviso lo ha fatto precipitare. Scrive news.fidelityhouse.eu

Felix Baumgartner è morto a 56 anni in un tragico incidente: malore mentre volava col parapendio - L'uomo simbolo delle imprese estreme, il noto paracadutista estremo Felix Baumgartner, è precipitato in una piscina sulla costa marchigiana a causa di ... Riporta fanpage.it