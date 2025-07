Mentre il centrodestra – e non solo – chiede le dimissioni di Beppe Sala, indagato nell’inchiesta sull’ urbanistica milanese, il primo passo indietro giunta potrebbe arrivare dall’assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi – per cui sono stati chiesti gli arresti domiciliari -, anche su pressione del Pd. L’esponente della giunta ha manifestato al sindaco la propria «disponibilità » a lasciare l’incarico, secondo quanto riferito da fonti vicine. Tancredi, raggiunto da un avviso di garanzia, ha evitato di rilasciare dichiarazioni alla stampa: non si è presentato alla seduta del Consiglio comunale nĂ© alla riunione di giunta, ed è stato visto allontanarsi in motorino da Palazzo Marino senza rilasciare dichiarazioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Inchiesta urbanistica a Milano, l’assessore Tancredi: «Pronto a dimettermi»