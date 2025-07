Ucraina la mobilitazione è sempre più tragica tra violenze e renitenza

A tre anni dall’inizio dell’invasione russa, la mobilitazione degli ucraini – vale a dire il reclutamento forzato di uomini adulti – è sempre piĂą impervia. Violenza, disperazione e rivolte diffuse si intrecciano mentre le Ă©lite politiche di Kyiv invocano leggi sempre piĂą draconiane contro chi “diffonde propaganda nemica”, ossia i disfattisti, i recalcitranti e chi li aiuta. Incluse donne e minori. Un video diffuso l’8 luglio mostra un gruppo di militari impegnati nella mobilitazione trascinare a forza un uomo dentro un furgone a Dryhlov, nella regione di Zhytomyr. Lui aveva un referto medico che lo esonerava dal servizio, ma i reclutatori non si sono fermati: il fabbisogno di uomini al fronte è così grande, e gli episodi di resistenza così tanti, che non si può andare troppo per il sottile. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Ucraina, la mobilitazione è sempre piĂą tragica, tra violenze e renitenza

