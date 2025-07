Autostrada A1 incidente in galleria | donati gli organi della piccola Summer Ancora gravissima sua madre

Sono stati espiantati gli organi di Summer, la bambina di 4 anni morta a Firenze ieri, 16 luglio 2025, a seguito del trauma subito nell'incidente stradale avvenuto martedì scorso in A1, in provincia di Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1, incidente in galleria: donati gli organi della piccola Summer. Ancora gravissima sua madre

