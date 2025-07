Toghe rosso sangue | lo spettacolo teatrale a Villa Niscemi patrocinato dall' Anm

In occasione dell'anniversario di via D'Amelio, il 19 luglio 2025 a Villa Niscemi-Palermo, alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo teatrale "Toghe rosso sangue", patrocinato dal Comune di Palermo e dall'Associazione Nazionale Magistrati di Palermo. L’ingresso è gratuito e la durata è di circa 55. 🔗 Leggi su Palermotoday.it