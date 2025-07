Milano Crosetto difende Sala | I pm vogliono fare le leggi sono pericolosi Ma FdI e Lega cavalcano l’inchiesta

“A Milano una parte della magistratura inquirente ha deciso di sostituirsi al legislatore “. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, peso massimo di Fratelli d’Italia, si schiera a difesa della giunta guidata da Giuseppe Sala, travolta dal nuovo filone d’indagine su presunti abusi urbanistici nello sviluppo edilizio in cittĂ . I pm meneghini, sostiene Crosetto, intervengono “nel campo dell’urbanistica, del fisco, del lavoro, attraverso interpretazioni normative che a me sembrano, in molte parti, lontane dalle disposizioni di legge e anzi molto pericolose “. Il ministro poi scende nello specifico: “Quello che sta avvenendo contro alcune aziende della moda e del lusso, per solo livore ideologico, è incredibile”, attacca, in un apparente riferimento all’ inchiesta per caporalato sulla catena di produzione di Loro Piana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano, Crosetto difende Sala: “I pm vogliono fare le leggi, sono pericolosi”. Ma FdI e Lega cavalcano l’inchiesta

Sky TG24 Live In Milano, Crosetto: "Pensavamo che guerra non fosse più attuale". DIRETTA - Torna l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. L’appuntamento di oggi è allo storico Teatro Dal Verme che si trasformerà in uno studio televisivo.

Live In Milano 2025, Crosetto in cortocircuito: “A Gaza situazione drammatica e intollerabile, ma solo Netanyahu può risolvere guerra” – VIDEO - Dal Teatro Dal Verme di Milano, il ministro della Difesa interviene su Gaza: "Ciò che oggi Israele sta facendo segnerà il suo destino per i prossimi decenni" Durante l’evento Live In Milano 2025, il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato intervistato dal direttore di Sky Tg24 Giuseppe D

Crosetto, a Milano toghe vogliono sostituire legislatore - "So che nessuno si stupirà della mia posizione perché i principi vengono prima di qualunque posizione politica e partitica e quindi continuo a pensare che la magistratura non debba e non possa sostituirsi al corpo elettorale.

