SEMPRE PIÙ IN ALTO! L’Italia batte la quotata Irlanda ed è in finale per la prima volta agli Europei di lacrosse!

Stiamo sognando a occhi aperti, stiamo vivendo una magia di rara bellezza, siamo stupefatti e sbalorditi per una pagina di storia che si scrive e riscrive di giorno in giorno. Dopo essere approdata tra le quattro grandi del Vecchio Continente per la prima volta, l'Italia ha saputo gettare il cuore oltre l'ostacolo e si è qualificata alla finale degli Europei 2025 di lacrosse maschile (specialità field, dunque non il sixes che sarà protagonista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). Fino a poche stagioni fa la nostra Nazionale era un minuscolo puntino nel panorama internazionale e non aveva le potenzialità per sedersi al tavolo delle grandi, poi una crescita perentoria passata dal nono posto ai Mondiali 2023 (terza realtà europea) ci ha condotto fino a questo risultato sui prati di Breslavia (Polonia), dove gli azzurri hanno saputo battere l'Irlanda con il punteggio di 10-8.

