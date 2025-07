Parte da Cinisi il progetto Giubileo | grande partecipazione al Santuario della Madonna del Furi

È iniziato con una grande partecipazione di pubblico il progetto Giubileo, promosso dal Gal “Golfo di Castellammare”, che intende valorizzare i luoghi di spiritualità e le eccellenze locali del territorio attraverso un percorso culturale e turistico innovativo. La serata inaugurale si è svolta il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Parte da Cinisi il progetto Giubileo: grande partecipazione al Santuario della Madonna del Furi; G.I.U.B.I.L.E.O. un viaggio tra fede, arte e gusto nei territori di Alcamo, Balestrate, Borgetto, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto; Fede, cultura e gusto: il Gal Golfo di Castellammare lancia progetto, coinvolti anche comuni palermitani.

Dopo il successo della prima tappa, il progetto proseguirà nei prossimi mesi toccando altri comuni del Gal "Golfo di Castellammare" con eventi, laboratori, mostre e iniziative che uniscono tradizione

