Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, esprime preoccupazione per il futuro del calcio italiano, critiche al sistema attuale. Durante la sua partecipazione al Giffoni Film Festival, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha lanciato un allarme sul futuro del calcio italiano, definendolo “fallimentare”. Le sue dichiarazioni toccano temi economici e strutturali, sottolineando come l’industria calcistica stia affrontando problemi gravi. « Il problema del Napoli è che noi, come gli altri, siamo immersi in un sistema fallimentare », ha dichiarato De Laurentiis, riferendosi alla situazione critica in cui si trovano molti club italiani. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Laurentiis al Giffoni: «Il sistema calcio italiano rischia il fallimento! Bisogna muovere il…»

De Laurentiis a Giffoni: “Il calcio italiano rischia di sparire in 2-3 anni. Troppi interessi, pochi cambiamenti. Basta poltrone, servono responsabilità. Chi non agisce, vada a casa.” #Giffoni2025 #DeLaurentiis #calcio @ADeLaurentiis @giffonifilmfest Vai su X

De Laurentiis: «il calcio è un mantenimento di poltrone a oltranza» In occasione del Giffoni Film Festival, il presidente del Napoli ai giovani giurati: «Dobbiamo prendere decisioni, altrimenti tra due, tre anni il calcio scompare» Vai su Facebook

Aurelio De Laurentiis: "Bisona muovere il c...altrimenti il calcio tra 2-3 anni scompare. Nuovo stadio del Napoli pronto entro tre anni" - Dal palco del Giffoni Film Festival, il presidente del Napoli è un fiume in piena: "Il calcio italiano è in crisi". Da eurosport.it

