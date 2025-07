Zelensky con Trump stiamo valutando mega accordo su droni

Donald Trump e Volodymyr Zelensky stanno valutando un " mega accordo " che vedrebbe gli Stati Uniti acquistare droni ucraini testati sul campo di battaglia in cambio dell'acquisto da parte di Kiev di una serie di armi dagli Stati Uniti: lo ha rivelato il presidente ucraino in una intervista al New York Post. Zelensky ha raccontato che i suoi ultimi colloqui con Trump si sono concentrati su un accordo rivoluzionario che vedrebbe Stati Uniti e Ucraina sostenere reciprocamente la tecnologia aerea, con Kiev che si offre di condividere tutto ciò che ha imparato sulla guerra moderna nel conflitto triennale con la Russia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky, con Trump stiamo valutando mega accordo su droni

